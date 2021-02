La leggendaria formazione garage rock The Fleshtones in oltre quattro decenni di successi si è guadagnata il titolo di “garage rock band americana“.

I Fleshtones sono una delle ultime band originali rimaste del CBGB di New York City, famoso e storico locale di musica dal vivo di Manhattan chiuso nel 2006.

Tuttavia, la cosa più incredibile dei Fleshtones è che, musicalmente, stanno tirando fuori parte la parte migliore di loro dopo più di quarant’anni di carriera, così come dimostra il nuovo album Face of the Screaming Werewolf.

Il nuovo disco dei Fleshtones esce oggi, 26 febbraio, su Yep Roc Records e include 11 tracce, compresa la cover Child of the Moon degli Stones. (La redazione)