The American Negro è una critica impenitente, che dettaglia la psicologia sistemica e malevola che affligge la gente di colore. Dovrebbe essere evidente che ogni esame della musica nera è un esame della relazione tra l’America bianca e nera.

Questo rapporto ha plasmato l’evoluzione culturale del mondo e le sue radici negative corrono in profondità nella nostra psiche. Con un elaborato display orchestrale e soulful, The American Negro reinventa la lingua nativa nera: un album politicamente consapevole con una prescrizione per sradicare l’odio in America.

“The American Negro è il risultato creativo più importante della mia vita. Questo progetto disseziona la chimica dietro il razzismo cieco, usando la musica come mezzo per restituire dignità e autostima alla mia gente”. Adrian Younge

Adrian Younge è un polistrumentista, compositore di colonne sonore e produttore con uno studio analogico e un negozio di dischi a Los Angeles. È un membro di The Midnight Hour e ha prodotto per grandi dell’intrattenimento come Jay Z, Kendrick Lamar e Wu Tang Clan.

Ha composto per spettacoli televisivi come Marvel’s Luke Cage (con Ali Shaheed Muhammad), e film come Black Dynamite. Possiede l’etichetta discografica/boutique, Linear Labs, ed è co-proprietario di Jazz is Dead.

Per The American Negro, Younge non solo ha scritto, ma ha suonato ogni strumento della sezione ritmica dell’album; ha anche diretto un’orchestra di 30 elementi e li ha registrati nel suo studio analogico.

L’album, pubblicato il 26 febbraio 2021 da Jazz is Dead, è in streaming integrale su Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)