Dopo il demo Cinema Lumiere e anticipato dal singolo Sacchetto per il vomito, è disponibile da venerdì 19 febbraio 2021 Casa, l’EP d’esordio del duo bolognese Le Zampe di Zoe.

Un debutto incredibilmente maturo. Un lavoro complesso, ricco di sfumature e che dipinge su di una variegata tavolozza sonora. Un album che non accetta compromessi con le mode musicali del momento, ma che al tempo stesso risulta assolutamente attuale.

Cinque canzoni in grado di affrontare temi profondi e delicati, con una leggerezza di fondo quasi “inquietante”. Un mix di sensazioni opposte e contrastanti che riescono nel non banale e semplice compito di far sorridere e far riflettere al tempo stesso.

Casa è un ermetico insieme di ricordi e sensazioni che si fondono nell’insieme di quattro mura immaginarie. Casa, per l’appunto, non è il luogo fisico in cui viviamo, né la pelle che racchiude l’anima; almeno non prese singolarmente.

Casa sono tutte le nostre scelte, le persone che incontriamo e decidiamo di vivere, le esperienze che ci ingrassano la coscienza, le sconfitte che ci oliano gli ingranaggi sociali. Sacchetto per il vomito, Thiene, Casa, Pia e Portogallo sono cinque piccole stanze situate all’interno di due case: Elisa ed Edoardo, ovvero Le Zampe di Zoe. (La redazione)