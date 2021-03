Andrew Bird e Jimbo Mathus sono stati compagni di band negli Squirrel Nut Zippers durante la seconda metà degli anni ’90.

Jimbo era il leader della band e l’ultimo disco in cui ha suonato Andrew è stato Bedlam Ballroom del 2000. I due si sono incontrati nuovamente anche con il brano Train of Fire, presente sull’ultimo album degli Squirrel Nut Zippers uscito l’anno scorso.

Fino all’incontro con Jimbo tutti i miei eroi musicali erano morti. Jimbo per me rappresenta molto, senza di lui sicuramente la mia musica sarebbe stata differente. È stato il mio sogno per anni fare questo disco con Jimbo, solo chitarra, violino e le nostre differenti voci. Andrew Bird

These 13 è il loro nuovo album collaborativo, pubblicato il 5 marzo scorso da Wegawam Music/Thirty Tigers, in streaming integrale via Bandcamp.

Tredici incredibili ballate dove americana, blues e jazz si fondono creando, a detta di alcuni, uno degli album più interessanti del 2021.

Il disco è stato interamente registrato e suonato da Jimbo ed Andrew utilizzando solo chitarre, voci e violini. Buon ascolto. (La redazione)