La milanese SAAR Records prosegue la serie di ristampe del periodo Jolly di Adriano Celentano.

Dopo Adriano Celentano con Giulio Libano e la sua orchestra e Furore, primi due LP del molleggiato d’Italia, è ora la volta di Peppermint Twist.

L’album rappresenta sin dal titolo un omaggio al twist e a quell’angolo d’America in cui nacque il popolare ballo.

Questo terzo disco fu pubblicato nel 1962, dopo una pausa di oltre un anno dovuta al servizio militare, periodo in cui Celentano fu comunque seguito in maniera assidua dalla stampa dell’epoca, visti i numerosi articoli e foto che lo ritraggono mentre imbraccia la chitarra in divisa.

Peppermint Twist di Adriano Celentano è stato ripubblicato il 7 marzo 2021 e lo si può ascoltare in streaming integrale su Bandcamp. (La redazione)

