Open Door Policy è un album incredibile, uno dei migliori registrati e prodotti dagli Hold Steady nel corso della loro ventennale carriera.

La band di Craig Finn è stata considerata sin dagli esordi apripista per un modo differente di intendere l’indie e un certo tipo punk rock dai toni melodici, influenzati tanto dagli Hüsker Dü quanto da Bruce Springsteen.

Gli Hold Steady nel corso della loro carriera hanno inciso sette album per label simbolo della cultura indipendente come Vagrant e Frenchkiss, mentre ora si apprestano al primo album autoprodotto per la loro Positive Jam.

Open Door Policy è forse il nostro album più espansivo. Il disco è stato scritto e registrato interamente prima che la pandemia iniziasse, ma i testi senza volerlo parlano di salute mentale e fisica, tecnologia, capitalismo, consumismo e di temi legati alla sopravvivenza tipici per gli strani giorni della pandemia che stiamo vivendo. Craig Finn

Pubblicato il 19 febbraio 2021, Open Door Policy degli Hold Steady è in streaming integrale su Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)

