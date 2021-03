The Drake è già un classico per i fan di vecchia data dei Cleopatrick, un brano che il duo canadese suona da un paio di anni e che ha potuto testare dal vivo centinaia di volte prima di entrare in studio per registrarlo.

La canzone parla di un concerto fatto al Drake Hotel di Toronto. Eravamo molto ansiosi per lo show che sarebbe stato uno dei primi di fronte ad un pubblico che ci aveva scoperta tramite internet. Durante lo show ci siamo accorti che erano presenti un gruppo di bulli, di quelli che hanno reso la nostra vita un inferno a scuola, che ci prendevano in giro e cercavano di rovinarci l’esistenza. The Drake parla di questo, dei bulli della nostra città e del guardare avanti fino al giorno in cui potrai lasciarti alle spalle queste persone. Luke Gruntz e Ian Fraser

Ad accompagnare il brano, fatto di testi coinvolgenti e potenti riff rock, c’è un gustosissimo video home-made che ci ricorda come era la vita pre-covid. (La redazione)

