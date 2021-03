A distanza di 16 anni da The Last Romance, il duo indie rock scozzese Arab Strap torna con un nuovo album da titolo As Days Get Dark.

Gli Arab Strap sono nati come un progetto intimo con registrazioni casalinghe condivise tra amici, ma ben presto sono diventati una delle band più amate della Scozia.

Aidan Moffat e Malcolm Middleton nel 2006 decisero di smettere, ma ora sono tornati con undici nuove pubblicate lo scorso 5 marzo per Rock Action Records. (La redazione)

