Con questo terzo volume di Bass Therapy, edito da Sinfonica, il musicista e autore Pierpaolo Ranieri focalizza l’attenzione sullo studio dell’improvvisazione circa l’aspetto solistico del basso.

Rispetto agli altri strumenti, il solo di basso ha caratteristiche molto diverse; innanzitutto non avremo un bassista che ci accompagna (sempre che la nostra formazione non abbia un altro bassista o comunque un altro strumento che copra quel ruolo, ma parliamo di situazioni più particolari), quindi, se da un lato siamo più liberi, dall’altro ci può essere più difficoltà nel seguire gli accordi e la struttura; altro elemento che ci rende particolari è il range del basso; l’estensione non è molto ampia in un 4 corde, dobbiamo fare attenzione quando suoniamo molto in basso poiché rischiamo di prendere note più basse degli strumenti che ci accompagnano invertendo gli intervalli. In questo modo il senso delle note che facciamo può cambiare notevolmente.

Pierpaolo Ranieri