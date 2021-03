She’s Back è il nuovo singolo del musicista e cantante Walter Celi in uscita oggi 26 marzo per XO la factory.

She’s Back, che è anche la canzone che dà il titolo al suo terzo album, è un brano molto introspettivo, dedicato alla Musa ispiratrice che si materializza nella donna amata e che ha ispirato l’autore a scrivere nuove canzoni.

She’s Back delinea lo stile del suo nuovo LP e fa intraprendere all’ascoltatore un viaggio nel tempo, riportandolo indietro di 50 anni.

Nella realizzazione del brano Walter Celi si è ispirato tanto alle sonorità soul degli anni ’70 di Michael Jackson, Aretha Franklin, Marvin Gaye, Kool and the Gang, Elton John, James Brown, Al Green e Lee Fields, quanto al neo soul e al r&b contemporaneo di autori internazionali come Anderson Paak, Kendrick Lamar e Childish Gambino. Buon ascolto. (La redazione)

