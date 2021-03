Gli Xiu Xiu di Jamie Stewart pubblicano per Polyvinyl un delizioso album di duetti dal titolo Oh No.

A duettare con la formazione sperimentale statunitense ci sono Sharon Van Etten (Sad Mezcalita), Owen Pallett (I Dream of Someone Else Entirely), Chelsea Wolfe (One Hundred Years dei Cure), Jonathan Meiburg degli Shearwater (It Bothers Me All the Time) e altri ancora.

Pubblicato il 26 marzo 2021, Oh No è in streaming integrale su Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)

