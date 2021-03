The Fray è il sesto album di John Smith, figura di spicco della scena folk inglese e tra i più interessanti cantautori della sua generazione.

The Fray è stato prodotto dallo stesso John Smith con Sam Lakeman presso i Real World Studio di Peter Gabriel. Per le registrazioni John ha assoldato una all-star band composta dal pianista Jason Rebello (Sting, John Mayer), il bassista Ben Nicholls (Seth Lakeman, Nadine Shah), il batterista Jay Sikora (Paolo Nutini) e Jessica Staveley-Taylor degli Staves.

Al disco hanno preso parte in veste di turnisti musicisti rinomati come Sarah Jarosz, Courtney Hartman, i Milk Carton Kids, e il noto chitarrista Bill Frisell, oltre ad amici e frequenti collaboratori di John Smith come Lisa Hannigan.

John Smith è nato nell’Essex, cresciuto nel Devon ed è conosciuto sia per le sue doti di cantautore che come chitarrista, avendo suonato dal vivo e sui dischi di star come Joan Baez, David Gray, Joe Henry, Lianne La Havas e Tom Jones.

The Fray di John Smith è uscito il 26 marzo 2021 per Thirty Tigers, anticipato dai singoli Hold On, Friends e Eye To Eye. Quest’ultima con la partecipazione di Sarah Jarosz. (La redazione)

