A distanza di otto anni dall’uscita del film Her (2013) di Spike Jonze, vincitore del premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale, gli Arcade Fire e Owen Pallett hanno finalmente deciso di pubblicare nella sua interezza la colonna sonora originale da loro realizzata.

È stato un onore essere stati invitati dal nostro amico Spike Jonze a lavorare sulla colonna sonora di Her. C’è una misteriosa alchimia nel modo in cui il suono e l’immagine lavorano insieme, le note e gli stati d’animo che si spostano e reagiscono l’un l’altro come un caleidoscopio. E anche in assenza di immagini, il paesaggio emotivo rimane ancora. Ci auguriamo che abbiate un momento di calma per perdervi nella musica come abbiamo fatto noi scrivendola e registrandola. Win Butler (Arcade Fire)

Her è una incredibile quanto struggente storia d’amore sospesa tra il reale e il virtuale che vede protagonista un certo Theodore Twombly, interpretato dal grande Joaquin Phoenix (foto in alto), alle prese con un’intelligenza artificiale di nome Samantha.

La band aveva parlato di questo progetto in corso con Spike per circa un anno prima che mi chiedessero di entrare per aiutare a concludere le cose. Sembrava che la colonna sonora fosse connessa prevalentemente agli aspetti fantascientifici della storia, ma Spike stava sollecitando uno spostamento verso l’elemento romantico. Owen Pallett

Uno dei film sentimentali più amati e apprezzati dal pubblico e dalla critica in quest’ultimo decennio, grazie anche alla sua colonna sonora originale disponibile da quest’anno sia in formato fisico che in streaming. (La redazione)

