Course in Fable è il primo lavoro solista di Ryley Walker per la sua Husky Pants Records, in arrivo dopo l’ottimo riscontro di critica e pubblico ottenuto con l’ultimo Deafman Glance del 2018 e i precedenti album pubblicati per Dead Oceans.

Il nuovo album è stato prodotto da Ryley con l’aiuto di John McEntire dei Tortoise, che ha seguito le registrazioni in studio e suonato sul disco synth, piano e vibrafono.

Ryley Walker ha lanciato la sua label Husky Pants nel 2019, con cui ha pubblicato For Michael Ripps, disco registrato con i chitarristi J.R. Bohannon e Ben Greenberg, e il live album Deep Fried Grandeur registrato nel 2018 al Festival Le Guess Who? insieme agli psych rocker nipponici Kikagaku Moyo.

Pubblicato il 2 aprile 2021, Course in Fable dello statunitense Ryley Walker è in streaming integrale su Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)

