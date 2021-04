È il 20 marzo del 1991 quando la tragica notizia della morte del figlio di Lory Del Santo e Eric Clapton arriva come un fulmine a ciel sereno sconvolgendo tutti.

Il piccolo Conor Clapton, di soli quattro anni, nato dall’appassionato flirt tra il celebre chitarrista britannico e la nota showgirl italiana, cade disgraziatamente dal quarantanovesimo piano di un grattacielo di New York sotto gli occhi increduli della tata.

«Il salotto su un lato aveva finestre che andavano dal pavimento al soffitto e potevano essere inclinate di novanta gradi per essere lavate. Quella mattina il custode stava lavando le finestre e le aveva temporaneamente lasciate aperte. Conor correva per l’appartamento, giocando a nascondino con la tata e, mentre Lory era stata distratta dal custode, che voleva avvisarla del pericolo, era entrato di corsa nella stanza e si era lanciato direttamente dalla finestra». Eric Clapton, L’autobiografia (EPC, 2019) p. 237

Tutto succede quando Lory Del Santo, lasciata da Clapton fin dalla nascita di Conor e con una nuova relazione in corso, decide – in occasione di un suo viaggio a New York – di far vedere il figlio al proprio padre.

Arrivati nella Grande Mela, la sera del 19 marzo 1991 Eric Clapton si reca al condominio sulla Cinquantasettesima East per prendere Conor e portarlo al circo a Long Island. È la prima volta che lui E suo figlio sono soli. La serata passata insieme è talmente coinvolgente ed emozionante che quando Clapton riporta il piccolo dalla sua ex compagna dice che da qual momento in poi di Conor se ne sarebbe occupato da solo.

Purtroppo però il mattino seguente, mentre Clapton è in procinto di andare da loro per portarli allo zoo di Central Park, una telefonata straziante e isterica di Lory Del Santo annuncia il triste e drammatico epilogo di quella splendida e innocente creatura. Un evento che destabilizzerà ancora di più le vite e le menti dei due personaggi pubblici.

Eric Clapton conosce Lory Del Santo nell’autunno del 1985 durante un suo tour in Italia. A farli incontrare è un promoter locale. È passione a prima vista, con il chitarrista britannico che decide immediatamente di lasciare la moglie Pattie. Quella stessa Pattie (Boyd) che qualche tempo prima, dopo un lungo corteggiamento (ricordate Layla di Derek and the Dominos), ha “soffiato” al suo amico George Harrison.

Quella tra Eric Clapton e Lory Del Santo è tuttavia una passione che arde velocemente, spegnendosi definitivamente all’indomani della morte del figlio che diventa per entrambi un vero e proprio incubo.

Nell’estate del 1991 la regista Lili Fini Zunuck, fan del chitarrista inglese nonché moglie del produttore cinematografico statunitense Richard Zunuck, chiede a Clapton di firmare la colonna sonora del film Effetto allucinante, dove è inserita per la prima volta la canzone Tears in Heaven dedicata al figlio scomparso.

«Ero molto riluttante. Dopotutto, non ero ancora certo di volerla pubblicare, ma lei [n.d.a., Lili Zunuck] sosteneva che forse avrebbe potuto aiutare qualcuno e mi convinse». Eric Clapton, L’autobiografia (EPC, 2019) p. 247

E se il film riscuote scarso successo, il brano – scritto con la collaborazione di Will Jennings, diventa invece una vera e propria hit. (La redazione)

