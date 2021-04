Juan Wauters è nato a Montevideo, Uruguay, ma si è trasferito in giovane età a New York City, dove con la sua prima band The Beets ha inciso dischi per Captured Tracks e Hardly Art, prima di iniziare la sua carriera solista.

Tra indie rock e folk cantato sia in inglese che spagnolo, Juan si è ritagliato un importante ruolo nella nuova scena indipendente americana pubblicando quattro album di ottima fattura.

Il 30 aprile 2021 uscirà per la nota etichetta newyorkese Captured Tracks la sua quinta fatica discografica sulla lunga distanza dal titolo Real Life Situations, che vede la collaborazione di Mac DeMarco, Peter Sagar (alias Homeshake), Nick Hakim, Cola Boyy, El David Aguilar e altri.

Quello di Juan Wauters è un cantautorato camaleontico che mescola hip-hop, r&b a bassa fedeltà, indie folk e ritmi latini di bossa nova e samba. (La redazione)