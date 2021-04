Glenn Donaldson è un musicista di grande talento influenzato dal sound anni ’80 della Sarah Records e di artisti come Even As We Speak, The Field Mice, Blue Boy, The Clientele e i primi Belle & Sebastian, ma senza dimenticare la lezione di Television Personalities, Paul Weller e Robert Smith.

Uncommon Weather è il terzo album dei californiani The Reds, Pinks & Purples, seguito dell’ottimo riscontro di pubblico e critica di You Might Be Happy Someday uscito a ottobre 2020 per la newyorkese Slumberland e ripubblicato da Tough Love Records.

Il muovo disco, pubblicato il 9 aprile 2021 da Tough Love Records, è stato prodotto, registrato e suonato nella sua quasi totalità da Glenn stesso, impegnato a dare al disco quell’affascinante tocco tipico dei classici del pop.

Uncommon Weather è il ritratto sfuggente di San Francisco in un momento di grandi cambiamenti, ma anche l’autoritratto di un cantautore che ci ha donato una nuova e preziosa collezione di canzoni indie-pop dal suono senza tempo. (La redazione)