Non è musica leggera del musicologo e già membro degli Stormy Six Franco Fabbri è un libro che si occupa di musica colta (o eurocolta) e di compositori di musica classica contemporanea, orchestrale, sinfonica, corale…

La prima parte di questo libro (con un’unica eccezione) contiene saggi su musiche nate fra l’inizio del Novecento e i primi anni Duemila, da Mahler a Donatoni, Sciarrino e Francesconi, passando per Ives, Bartók, Weill, Sostakovi?, Schönberg, Bernstein, Glass, Zappa (lo Zappa «colto», naturalmente) e altri. La seconda parte contiene saggi teorici su musica e musicologia, che affrontano la musica eurocolta come una delle culture musicali del pianeta, non la sola. Dalla sinossi di Non è musica leggera (Jaca Book, 2020)

Edito da Jaca Book, Non è musica leggera è dunque un volume che prende in esame tutta quella musica che non è d’ascensore, da ballare, di consumo, di puro intrattenimento. Quella musica che non è leggera e neanche leggerissima. (La redazione)