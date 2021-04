Gli Ikoqwe nascono dall’incontro di Batida (aka Pedro Coquenão), artista nato in Angola e cresciuto a Lisbona che si colloca tra i principali esponenti della nuova ondata di musica elettronica africana – con Luaty Beirão (aka Ikonoklasta), rapper angolano diventato un iconico attivista politico.

La musica degli Ikoqwe unisce la scuola hip hop con la musica tradizionale angolana.

Pubblicato il 5 marzo 2021 da Crammed Discs, l’album si intitola The Beginning, the Medium, the End and the Infinite ed è in streaming integrale su Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)