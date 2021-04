Il prossimo settembre il premio Oscar Roberto Benigni verrà premiato con il Leone d’Oro alla Carriera.

Il comico fiorentino ha debuttato ufficialmente alla regia nel 1983 con il film Tu mi turbi, ma secondo i filmati acquisiti recentemente dall’Archivio Luce il primo tentativo da regista di Benigni sembra risalire al 1982 con Le comiche finali: una serie di sketch che avrebbero dovuto proiettare nei cinema, a inizio o fine film, le cui riprese però furono interrotte improvvisamente dalla produzione di Ettore Rosbock, nonostante fossero state filmate già diverse scene.

Dal video pubblicato dall’Archivio Luce si può vedere un Roberto Benigni che si aggira, allegro e in compagnia di giornalisti e collaboratori, sul set notturno allestito sul ponte Sant’Angelo a Roma per il primo ciak.

Anche se non è dato sapere il motivo dell’interruzione, Ettore Rosbock in seguito produrrà due film di Roberto Benigni: Tu mi turbi del 1983 e Non ci resta che piangere del 1984.

Ora però resta soltanto un quesito: che fine avranno fatto quelle prime riprese de Le comiche finali? (La redazione)