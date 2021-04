Twigo è un marketplace interamente dedicato alla musica che racchiude CD, merchandising, biglietti ed esperienze esclusive su unico sito.

Twigo offre anche una serie di servizi su misura degli artisti dedicati al merchandising: dall’ideazione e realizzazione dei prodotti alla distribuzione, grazie a servizi di logistica e spedizione pensati per automatizzare il processo di vendita. Ogni artista può scegliere il servizio che preferisce in base alle sue esigenze.

LA PRIMA PIATTAFORMA PER VENDERE EXPERIENCES AI FAN

Una delle principali novità introdotte da Twigo è la possibilità di creare esperienze esclusive per i fan e venderle direttamente sulla piattaforma. Un aperitivo, una videochiamata speciale o qualsiasi attività a piacimento dell’artista. La vendita di experiences rappresenta una nuova forma di monetizzazione per gli artisti e allo stesso tempo un modo per aumentare l’interazione con i fan regalando loro momenti unici. Twigo rappresenta la prima piattaforma ad hoc dedicata alla vendita di esperienze per i fan.

I VANTAGGI PER GLI ARTISTI

Per riassumere, Twigo è sicuramente un progetto interessante per gli artisti e le etichette. In particolare, i principali vantaggi sono:

Gestione di più tipologie di prodotto da un’unica piattaforma: CD, merchandising, biglietti dei concerti ed experiences;

di più tipologie di prodotto da un’unica piattaforma: CD, merchandising, biglietti dei concerti ed experiences; Semplicità di utilizzo;

di utilizzo; Totalmente gratis ;

; Possibilità di vendere esperienze esclusive ai fans;

ai fans; Possibilità di usufruire del servizio di ideazione del merchandising ;

; Possibilità di usufruire del servizio di realizzazione del merchandising ;

; Possibilità di usufruire dei servizi di l ogistica e spedizione del merchandising e dei CD ;

; Maggiore visibilità dei prodotti grazie alla community di Twigo.

I VANTAGGI PER I FAN

Anche per gli utenti sono presenti diversi vantaggi nell’utilizzo di questa piattaforma. In particolare:

Piattaforma di riferimento su cui trovare i prodotti ufficiali dei propri artisti preferiti;

dei propri artisti preferiti; Ritorno di denaro in Wavecoin ad ogni acquisto effettuato;

in Wavecoin ad ogni acquisto effettuato; Prima piattaforma che offre esperienze esclusive con gli artisti;

con gli artisti; Offerte selezionate in base alle preferenze musicali dell’utente;

selezionate in base alle preferenze musicali dell’utente; Aggiornamenti istantanei relativi ai nuovi prodotti che gli artisti rilasciano.

COME INIZIARE A VENDERE SU TWIGO

Creare un account artista sulla piattaforma Twigo è semplicissimo. Basta inserire la propria mail su questa pagina, dopodiché sarà possibile procedere alla creazione del profilo artista. La procedura richiede pochi minuti ed è gratuita. (La redazione)