Sono due le uscite discografiche di fine aprile che ci incuriosiscono davvero e che non possiamo fare a meno di segnalarvi: Sweep It Into Space dei Dinosaur Jr. e Endless Arcade dei Teenage Fanclub.

Sweep It Into Space, in arrivo venerdì 23 aprile 2021 per Jagjaguwar, segna il ritorno del trio alternative rock del Massachusetts (J Mascis, Lou Barlow e Murph) a distanza di 5 anni da Give a Glimpse of What Yer Not. L’album, il dodicesimo dei Dinosaur Jr. è stato prodotto da J Mascis e Kurt Vile.

Endless Arcade, in uscita il 30 aprile 2021 su Pema Records, è invece l’undicesimo album in studio della formazione power pop scozzese. Il primo disco senza il cofondatore Gerard Love che nel 2018 ha lasciato il gruppo. Il nuovo album dei Teenage Fanclub è stato realizzato da Norman Blake e Raymond McGinley assieme a Francis Macdonald, Dave McGowan ed Euros Childs.

Sweep It Into Space dei Dinosaur Jr. e Endless Arcade dei Teenage Fanclub sono in streaming su Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)