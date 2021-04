Florence Cleopatra Shaw (voce), Thomas Paul Dowse (chitarra), Nicholas Hugh Andrew Buxton (batteria e percussioni) e Lewis Maynard (basso) sono i Dry Cleaning, giovane formazione post-punk di Londra che, dopo due EP e un singolo, pubblica finalmente il primo, accattivante lavoro sulla lunga distanza.

Il disco si intitola New Long Leg ed è uscito il 2 aprile 2021 per Warp Publishing con in cabina di regia John Parish, che ha missato e prodotto l’album d’esordio della band londinese. (La redazione)