Nel 2020 il duo elettronico tedesco Modeselektor ha passato più tempo in studio di quanto avessero mai fatto, rimodellando vecchie tracce e costruendone di nuove come risposta al caos e all’incertezza del mondo esterno.

Il risultato è questo lavoro discografico intitolato Extended, un mixtape di 27 nuove tracce per la durata di 66 minuti.

Pubblicato il 9 aprile 2021 da Monkeytown Records, Extended di Gernot Bronsert e Sebastian Szary è in streaming su Bandcamp e arriva a più di due anni di distanza da Who Else. (La redazione)