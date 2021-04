Si è spenta oggi 24 aprile, nella sua abitazione di Milano, la cantante e attrice italiana Milva.

Conosciuta come Milva “La rossa”, non solo per via del colore dei suoi cappelli, ma anche per il suo antifascismo militante e il dichiarato orientamento politico, Maria Ilva Biolcati (così all’anagrafe di Goro) è stata sicuramente una delle più grandi interpreti e ambasciatrici della canzone italiana nel mondo, sia intellettuale che popolare.

La pantera di Goro aveva 81 anni, se ne va alla vigilia della Festa della Liberazione, e noi vogliamo ricordarla con il brano Alexander Platz (Cohen-Battiato-Pio) che cantò in Unione Sovietica nel 1986 in occasione di “Sanremo a Mosca – Fiori e Canzoni dall’Italia”. (La redazione)