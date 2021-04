Con un ritardo di due mesi, a causa purtroppo della Pandemia da Covid-19, si è svolta ieri, 25 aprile, a Los Angeles presso il Dolby Theatre e l’Union Station, la 93ª edizione dei Premi Oscar 2021.

Ecco l’elenco dei vincitori suddivisi per categoria:

(Miglior film) Nomadland, regia di Chloé Zhao

(Miglior regista) Chloé Zhao – Nomadland

(Miglior attore protagonista) Anthony Hopkins – The Father – Nulla è come sembra (The Father)

(Miglior attrice protagonista) Frances McDormand – Nomadland

(Miglior attore non protagonista) Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

(Miglior attrice non protagonista) Yoon Yeo-jeong – Minari

(Migliore sceneggiatura originale) Emerald Fennell – Una donna promettente (Promising Young Woman)

(Migliore sceneggiatura non originale) Christopher Hampton e Florian Zeller – The Father – Nulla è come sembra (The Father)

(Miglior film internazionale) Un altro giro (Druk), regia di Thomas Vinterberg (Danimarca)

(Miglior film d’animazione) Soul, regia di Pete Docter

(Migliore fotografia) Erik Messerschmidt – Mank

(Miglior montaggio) Mikkel E. G. Nielsen – Sound of Metal

(Migliore scenografia) Donald Graham Burt e Jan Pascale – Mank

(Migliori costumi) Ann Roth – Ma Rainey’s Black Bottom

(Miglior trucco e acconciatura) Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal e Jamika Wilson – Ma Rainey’s Black Bottom

(Migliori effetti speciali) Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley e Scott Fisher – Tenet

(Migliore colonna sonora) Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste – Soul

(Migliore canzone originale) Fight For You (musiche di H.E.R. e Dernst Emile II, testo di H.E.R. e Tiara Thomas) – Judas and the Black Messiah

(Miglior sonoro) Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés e Phillip Bladh – Sound of Metal

(Miglior documentario) Il mio amico in fondo al mare (My Octopus Teacher), regia di Pippa Ehrlich e James Reed

(Miglior cortometraggio) Due estranei (Two Distant Strangers), regia di Travon Free e Martin Desmond Roe

(Miglior cortometraggio documentario) Colette, regia di Anthony Giacchino

(Miglior cortometraggio d’animazione) Se succede qualcosa, vi voglio bene (If Anything Happens I Love You), regia di Michael Govier e Will McCormack

Di seguito è possibile ascoltare Fight For You di H.E.R., la miglior canzone originale vincitrice dell’oscar 2021.

Attraverso questo link invece è possibile ascoltare l’intera colonna sonora del film Judas and the Black Messiah di Shaka King. (La redazione)