Dopo lo stop dello scorso anno imposto dalla Pandemia da Covid-19, torna a Perugia una nuova edizione di Umbria Jazz che si terrà dal 9 al 18 luglio 2021.

Gli artisti finora confermati sono Wynton Marsalis & Jazz at Lincoln Center Orchestra (ven. 9 luglio), Stefano Bollani (sab. 10 luglio), Jamie Cullum (lun. 12 luglio), Brad Mehldau Trio e Branford Marsalis (mer. 14 luglio).

Altre novità e soprese in arrivo per questa nuova, necessaria e coinvolgente edizione di Umbria Jazz che, nel 2018, ha ricevuto il Premio speciale Targa Mei Musicletter come “Miglior festival musicale italiano“. (La redazione)