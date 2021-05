Dopo essersi affermata come una delle più esoteriche e ipnotiche cantautrici svedesi, con il plauso della critica di Uncut, Mojo, Clash e Pitchfork, la cantautrice di Stoccolma Billie Lindahl (aka Promise and the Monster) con il recente EP Chewing Gum ha intrapreso un nuovo percorso musicale.

«“Chewing Gum” è una raccolta di canzoni sognanti, oscure e romantiche, e racconta piccole storie dall’inferno». Promise and the Monster

Pubblicato il 30 aprile 2021 da Icons Creating Evil Art, Chewing Gum vede la collaborazione di Love Martinsen che Billie chiama “l’altra metà invisibile” dei Promise and the Monster.