Si intitola Balbec il nuovo album del pianista Christian Pabst, pubblicato lo scorso 30 aprile da Jazz Sick.

Balbec è un luogo che non si trova in nessuna mappa, una città costiera – e immaginaria – resa immortale da Marcel Proust nel romanzo monumentale “Alla Ricerca del Tempo Perduto”, dove il protagonista trascorre le estati della sua giovinezza.

Tuttavia l’album di Pabst, il quarto come leader di un trio, non è il frutto di una lettura illuminata, né ha la pretesa di essere un omaggio alla città di Proust.

Classe 1984, Christian Pabst è un pianista di origini tedesche ma italiano di adozione. Infatti, dopo 15 anni vissuti ad Amsterdam e una serie innumerevole di concerti in giro per il mondo, nella primavera del 2020 ha deciso di trasferirsi stabilmente a Perugia. Una scelta solo apparentemente inspiegabile che ha cambiato la sua vita.

«Tutti mi hanno detto che sono pazzo! Come mai un tedesco si trasferisce in Italia quando tutti gli altri fanno il contrario? A dire la verità, ogni volta che mi hanno detto che sono pazzo, dopo è venuto fuori che era la scelta giusta per me. L’hanno detto tutti anche quando ho deciso di diventare un pianista jazz».

Christian Pabst