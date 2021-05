Con Reprise, in uscita il 28 maggio 2021 su Deutsche Grammophon, Moby rivista e in qualche modo reinventa i momenti salienti della sua carriera artistica.

Lo fa con complicità della Budapest Art Orchestra, trasformando i suoi classici da rave e i suoi pezzi più riconoscibili del passato.

E come se non bastasse, a sublimare il nuovo lavoro del musicista newyorkese intervengono artisti prestigiosi come Jim James, Kris Kristofferson, Gregory Porter, Mark Lanegan, Víkingur Ólafsson, Skylar Grey, Amythyst Kiah.

Reprise contiene alcuni dei suoi brani migliori e più popolari realizzati in 30 anni di carriera, tra cui Go, Porcelain, Extreme Ways, Natural Blues e Why Does My Heart Feel So Bad?, ma anche una cover commovente di Heroes di David Bowie. (La redazione)