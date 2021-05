Figlio del batterista Calvin Jackson e nipote del grande R.L. Burnside, Cedric Burnside ha iniziato giovanissimo a suonare le percussioni e la batteria con artisti del livello di Jessie Mae Hemphill, John Hermann, Kenny Brown, Richard Johnston, Jimmy Buffett, T-Model Ford, Paul “Wine” Jones, Widespread Panic e Jon Spencer Blues Explosion.

Come musicista solista Cedric ha portato avanti la tradizione del blues del Mississippi con 8 dischi che tra passato e futuro del genere hanno reso la sua figura unica grazie ad un sound pieno di groove e dall’accento rock.

Gli ultimi due dischi di Cedric Burnside sono stati nominati ai Grammy come Best Blues Album e Best Traditional Blues Album, a testimonianza del suo stile influenzato sia dal passato che dal presente del blues.



I Be Trying, in uscita il 25 giugno 2021 per Single Lock Records, è composto da 13 tracce originali dove l’inimitabile binomio di chitarra e voce di Cedric Burnside la fa da padrone su uno dei suoi album più incisivi e potenti. (La redazione)