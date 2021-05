What is Going On? è l’Ep di Hannah Jadagu, diciottenne artista originaria di Mesquite, Texas, ma residente a New York.

La giovane cantautrice statunitense è stata scoperta a inizio 2020 dai talent scout della Sub Pop Records che sono andati ad ascoltare alcuni suoi brani che Hannah Jadagu aveva messo online sulla sua pagina SoundCloud.

Pubblicato il 23 aprile 2021 dalla celebre etichetta di Seattle, What Is Going On? è in streaming integrale su Bandcamp. (La redazione)