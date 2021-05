Al quotidiano il Corriere della Sera, Michele Battiato ricorda brevemente le ultime settimane di vita dell’amato fratello Franco.

«Franco cominciava da giorni a perdere le facoltà. Si è arrivati a un deperimento organico per cui, pian piano, si è, come posso dire? Si è quasi asciugato. Non si è accorto del trapasso. Circondato da me, mia moglie, mio genero, i nipoti, i collaboratori e due medici che non ci hanno mai lasciato».

Michele Battiato, dal Corriere della Sera