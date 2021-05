Vi presentiamo in anteprima il videoclip del nuovo singolo di Ilario Promutico, aka Il Cosa (stilizzato IL COSA), bassista e musicista elettronico originario di Frosinone, trapiantato a Bologna da alcuni anni.

Si intitola Black Box ed è il secondo brano estratto dal suo nuovo album in uscita il 28 maggio 2021.

Black Box è un brano creato in collaborazione con Luciano Cocco, batterista ciociaro di base a Londra con cui suonavo anni fa è un featuring che ho realizzato durante il lockdown del 2020 e che ho raccolto in Iato insieme ad altre b-sides ed esperimenti. La sento come una traccia energica e densa di elementi guidata da una marcata vena melodica.

