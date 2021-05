I Mardi Gras tornano con il loro nuovo singolo Come Speak to Me, il cui video è stato realizzato durante le fasi di registrazione in studio.

Si tratta della cover della versione originale di Luce (tramonti a nord est) di Elisa, che l’autrice ha tradotto in collaborazione con Zucchero Fornaciari e vincitrice del Festival di Sanremo 2001.

Il testo racconta di una donna che chiede al suo uomo di parlare, di comunicare sinceramente, senza barriere. Una storia autobiografica ambientata in Friuli, terra di appartenenza di Elisa: avere un progetto di vita con un’altra persona, ma poi capire insieme che non si sarebbe potuto realizzare.

Il motivo che spinse la cantautrice a tradurre in italiano il testo fu quello di far capire esattamente quale fosse il messaggio. Un episodio di vita, come sicuramente capita a molti, in cui si è toccati nel profondo.

L’importante è maturare con coraggio e consapevolezza la necessità di prendere strade diverse seppur differenti dai piani iniziali, nel rispetto di quello che è stato.

Questo desiderio di comunicare, il dialogo tra due persone e la necessità di essere ascoltati, hanno spinto i Mardi Gras a reinterpretare il brano facendolo loro. La band conferma in questo modo la sua attitudine naturale nel raccontare storie di vita ed emozioni attraverso il mezzo più forte che ci sia: la musica.

“Abbiamo scelto di reinterpretare questo brano di Elisa, scegliendolo nella sua versione originale. Lo abbiamo arrangiato a nostro modo come sempre facciamo quando approcciamo brani di altri artisti. Nel video si vede la band mentre registra, senza filtri. Siamo noi, siamo tornati a fare quello che di più amiamo fare….Musica“. Mardi Gras

Per questo video il regista Mario Belfiore e il video sound engineer Stefano Gorini hanno utilizzato un sapiente mix di bianco e nero e colori per testimoniare come nasce un brano, catturando le emozioni di una band che dopo un periodo difficile lentamente torna a riunirsi, arrangiare e realizzare i loro progetti. (La redazione)