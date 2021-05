Path of Wellness è il il decimo album in studio delle Sleater-Kinney, formazione indie rock statunitense guidato da Carrie Brownstein e Corin Tucker.

Il nuovo disco è stato registrato a Portland, Oregon, durante l’estate del 2020, in uno sfondo di disordini sociali, incendi devastanti e una furiosa pandemia.

In uscita l’11 giugno 2021 su Mom+Pop, Path of Wellness è il primo album prodotto dalle Sleater-Kinney. Musica per un immaginario collettivo. (La redazione)