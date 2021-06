Oggi, 2 giugno 2021, in occasione del 75° anniversario della Repubblica Italiana abbiamo pensato di stilare una lista di canzoni sul nostro Paese da ascoltare in streaming.

Sono dieci in totale: si va da Cara Italia di Ghali a Tu vuo‘ fa’ l’Americano di Renato Carosone, passando per Una notte in Italia di Ivano Fossati e Il dolce Paese di Sergio Endrigo.

La playlist sull’Italia e, naturalmente, gli italiani è disponibile su Spotify. Buon ascolto. (La redazione)