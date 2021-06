Si intitola Beehives of resistance il quarto lavoro in studio del musicista e compositore Massimo Giangrande.

L’album, in uscita l’8 giugno 2021, è stato registrato in gran parte nello studio del songwriter tra i boschi dell’Appennino tosco-emiliano, dove da qualche anno segue e cura le sue produzioni.

«Beehives of resistance è quasi un’opera di utopia che mi aiuta a camminare, spostandosi di continuo, così come fa la linea dell’orizzonte quando la inseguiamo, sempre un passo più in là»

Massimo Giangrande