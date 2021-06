Dopo l’ottimo riscontro di critica e pubblico di You’re Welcome del 2017, segna il ritorno dei californiani Wavves, progetto punk-rock contemporaneo nato nel 2008 a San Diego dalla mente di Nathan Williams.

Hideaway, settimo album della formazione statunitense, arriva il 16 luglio su Fat Possum ed è stato prodotto da Dave Sitek, noto in ambito indie e alternative rock per aver collaborato con artisti del calibro di Yeah Yeah Yeahs, Liars, Foals, Little Dragon, Beady Eye, Weezer, Beck e Nine Inch Nails.

Anche in questo nuovo lavoro discografico della band di Nathan Williams vede la partecipazione di Stephen Pope e Alex Gates, membri del gruppo da oltre 10 anni.

Ascolta Help in on the Way e Sinking Feeling, i primi due singoli estratti da Hideaway. (La redazione)