Lou Barlow è una figura di spicco della scena rock indipendente, autore di culto e membro di alcune delle più importanti formazioni americane degli ultimi 30 anni.

Oltre a suonare il basso con gli evergreen Dinosaur Jr., che hanno da poco pubblicato l’ottimo Sweep It Into Space, Lou è la mente, voce e chitarra dei Sebadoh nonché il deus ex machina del progetto The Folk Implosion.

Il suo stile ha influenzato generazioni di musicisti rock e migliaia di artisti cresciuti ascoltando i suoi giri di basso e riff di chitarra.

Reason to Live è nuova prova solista di Lou Barlow, un disco prodotto in casa durante la Pandemia, utilizzando materiale e testi scritti in gioventù e registrando demo, strumenti e voci direttamente su cassetta, come era solito fare nei primi anni ’80.

Avevo lottato per trovare un modo per collegare la mia vita familiare e la mia vita registrata, ma con questo disco è la prima volta che integro le due cose. Lou Barlow

Pubblicato il 28 maggio 2021 da Joyful Noise, Reason to Live è in streaming integrale su Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)