Sia in Italia che nel mondo in qualche modo si sta tornando a una nuova normalità con tanti concerti e festival in programma.

Con l’ausilio del servizio offerto da Songkick abbiamo raccolto quanti più spettacoli dal vivo in arrivo su tutta la penisola italiana ma anche nel mondo

Si tratta di eventi live di musicisti, cantanti e gruppi sia italiani che internazionali, tanto indipendenti quanto mainstream.

Le date dei live vengono inserite automaticamente da Songkick e, pertanto, sono sempre in continuo aggiornamento.

C’è n’è per tutte le orecchie: pop, rock, jazz, hard rock, heavy metal, indie, hip hop, ambient, elettronica, rock and roll, blues, country, soul, funk, folk, jungle, noise, new wave, punk, post-punk, reggae, ska, underground, techno, house, trap, classica, rhythm and blues, italiana, americana, drum and bass, it.pop, industrial, world music, italiana, americana, grunge, glam rock, punk rock, dark, afrobeat, tishoumaren, klezmer, syntpop, alternative, rap…

Gli eventi segnalati sul nostro sito si possono consultare attraverso questa pagina oppure tramite il link concerti.

Concerti e festival (calendario in continuo aggiornamento)