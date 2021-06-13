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Concerti e festival (date in continuo aggiornamento)

Attraverso questa pagina si possono consultare tutti i concerti e i festival in programma prevalentemente in Italia. Le date, inserite automaticamente, sono in continuo aggiornamento.

Concerti e Festival in Italia e non solo
Concerti e Festival in Italia e non solo

Sia in Italia che nel mondo in qualche modo si sta tornando a una nuova normalità con tanti concerti e festival in programma.

Con l’ausilio del servizio offerto da Songkick abbiamo raccolto quanti più spettacoli dal vivo in arrivo su tutta la penisola italiana ma anche nel mondo

Le date dei live vengono inserite automaticamente tramite il servizio Songkick e, pertanto, sono sempre in continuo aggiornamento.

Si tratta di eventi live di musicisti, cantanti e gruppi sia italiani che internazionali, tanto indipendenti quanto mainstream.

Per una consultazione più comoda e veloce, vi consigliamo di salvare questo indirizzo tra i vostri preferiti. (La redazione)

Concerti e festival (calendario in continuo aggiornamento)

Concerts by Songkick
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