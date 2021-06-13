Sia in Italia che nel mondo in qualche modo si sta tornando a una nuova normalità con tanti concerti e festival in programma.
Con l’ausilio del servizio offerto da Songkick abbiamo raccolto quanti più spettacoli dal vivo in arrivo su tutta la penisola italiana ma anche nel mondo
Le date dei live vengono inserite automaticamente tramite il servizio Songkick e, pertanto, sono sempre in continuo aggiornamento.
Si tratta di eventi live di musicisti, cantanti e gruppi sia italiani che internazionali, tanto indipendenti quanto mainstream.
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Concerti e festival (calendario in continuo aggiornamento)
- Lun Giu 14 2021Massimo Ranieri
Teatro Carlo Felice, Genoa, Italy
- Mar Giu 15 2021Tiziano Ferro
San Siro, Milan, Italy
- Mer Giu 16 2021Skillet
Circolo Magnolia - Novegro, Milan, Italy
- Mer Giu 16 2021Firenze Rocks Festival 2021
Visarno Arena, Florence, Italy
- Mer Giu 16 2021Dope Lemon
Santeria Toscana 31, Milan, Italy
- Mer Giu 16 2021Cesare Cremonini
Stadio Olimpico di Torino, Turin, Italy
- Gio Giu 17 2021Skillet
Ippodromo Capannelle, Rome, Italy
- Gio Giu 17 2021Meganoidi
Hiroshima Mon Amour, Turin, Italy
- Ven Giu 18 2021Tiziano Ferro
San Siro, Milan, Italy
- Ven Giu 18 2021Francesco De Gregori
Esedra di Palazzo Te, Mantova, Italy
- Ven Giu 18 2021N.A.I.P.
Ride, Milan, Italy
- Ven Giu 18 - 19 2021Felyn Stadium Festival 2021
Groupama Stadium, Lyon, France
- Ven Giu 18 2021Gemitaiz, Madman
Ippodromo Capannelle, Rome, Italy
- Ven Giu 18 2021Willie Peyote
Sherwood Festival, Padua, Italy
- Ven Giu 18 2021Punkreas
Spazio 211, Turin, Italy
- Sab Giu 19 2021Ligabue
RCF Arena Reggio Emilia, Reggio Emilia, Italy
- Sab Giu 19 - 31 2021Artico Festival 2021
Bra, Italy
- Sab Giu 19 2021Almamegretta
Arena Flegrea, Naples, Italy
- Sab Giu 19 2021Tiziano Ferro
San Siro, Milan, Italy
- Sab Giu 19 2021Colapesce, Dimartino
Saint Vincent, Italy
- Sab Giu 19 2021Even Sons & Odd Music
Spazio Epoca, Milan, Italy
- Sab Giu 19 2021Willie Peyote
Rocca Malatestiana, Cesena, Italy
- Sab Giu 19 2021Punkreas
Giardini Luzzati, Genoa, Italy
- Sab Giu 19 2021Cesare Cremonini
Stadio Della Vittoria, Bari, Italy
- Sab Giu 19 2021Nomadi
PARCO EUROPA UNITA - CERVIGNANO DEL FRIULI, Udine, Italy
- Dom Giu 20 2021Paolo Fresu, Daniele Di Bonaventura
Area Meli, Milan, Italy
- Dom Giu 20 2021joan thiele
Mercato Sonato, Bologna, Italy
- Dom Giu 20 2021Cat Power
Piazza Castello, Sesto al Reghena, Italy
- Dom Giu 20 2021Stefano Bollani
Teatro Romano, Verona, Italy
- Lun Giu 21 2021Edoardo Bennato
Castello Sforzesco, Milan, Italy
- Mar Giu 22 2021Lo Stato Sociale
Dumbo Space, Bologna, Italy
- Mar Giu 22 2021Tiziano Ferro
Stadio Olimpico di Torino, Turin, Italy
- Mar Giu 22 2021Gemitaiz, Madman
Sherwood Festival, Padua, Italy
- Mer Giu 23 2021Roberto Angelini
Parco Tittoni, Desio, Italy
- Mer Giu 23 2021Verona Jazz 2021
Teatro Romano, Verona, Italy
- Mer Giu 23 2021Vinicio Capossela
Terme Di Caracalla, Rome, Italy
- Mer Giu 23 2021Cesare Cremonini
Stadio Artemio Franchi, Florence, Italy
- Mer Giu 23 2021Edoardo Bennato
Cavea, Auditorium Parco della Musica, Rome, Italy
- Gio Giu 24 2021Paolo Fresu, Daniele Di Bonaventura
Casa Del Jazz, Rome, Italy
- Gio Giu 24 2021Niccolo Fabi
Teatro Romano di Ostia Antica, Rome, Italy
- Gio Giu 24 2021Colapesce, Dimartino
Gelso Isola di Vulcano, Milazzo, Italy
- Gio Giu 24 2021Frah Quintale
Sequoie Music Park, Bologna, Italy
- Gio Giu 24 2021Cat Power
Cavea, Auditorium Parco della Musica, Rome, Italy
- Gio Giu 24 2021Avishai Cohen
Teatro Romano, Verona, Italy
- Ven Giu 25 2021Lo Stato Sociale
Parco Storico, Villa Serra, Genoa, Italy
- Ven Giu 25 2021Luciano Macchia crooner
Spank Osteria della Birra, Milan, Italy
- Ven Giu 25 2021Punkreas
Parco Tittoni, Desio, Italy
- Ven Giu 25 - 26 2021Paraíso Festival 2021 (POSTPONED)
Campus de la UCM, Madrid, Spain
- Ven Giu 25 - 27 2021Black Deer Festival 2021
Eridge Park, Tunbridge Wells, UK
- Ven Giu 25 2021Selton, ESSEHO
Anfiteatro del Venda, Padua, Italy
- Sab Giu 26 2021Willie Peyote, Samuel
Scario Mare Isola di Salina, Milazzo, Italy
- Sab Giu 26 2021Niccolo Fabi
Teatro Romano di Fiesole, Florence, Italy
- Sab Giu 26 2021Rock The Castle 2021
Castello Scaligero, Villafranca di Verona, Italy
- Sab Giu 26 2021Paolo Fresu, Roberto Cipelli
Medicina, Bologna, Italy
- Sab Giu 26 2021joan thiele
Castello Sforzesco, Milan, Italy
- Sab Giu 26 2021Tiziano Ferro
Stadio San Paolo, Naples, Italy
- Sab Giu 26 2021Beck
Cavea, Auditorium Parco della Musica, Rome, Italy
- Sab Giu 26 2021Vinicio Capossela
Anfiteatro del Vittoriale, Gardone Riviera, Italy
- Sab Giu 26 2021EJEKT FESTIVAL 2021
Markópoulo Horse Park, Athens, Greece
- Sab Giu 26 2021Andreacarlo, Vina Rose
Lido Mas Hops, Brescia, Italy