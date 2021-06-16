Concerti e festival di artisti italiani e internazionali a Milano della scena indipendente e mainstream pubblicizzati sul nostro sito.
Le date degli eventi dal vivo (live a Milano) vengono inserite automaticamente tramite il servizio Songkick, pertanto sono sempre in continuo aggiornamento. (La redazione)
Calendario in continuo aggiornamento (Milano)
- Sab Giu 12 - 01 2021IL LEGEND SIETE VOI 2021
Legend Club, Milan, Italy
- Lun Giu 14 - 01 2021IL LEGEND SIETE VOI 2021
Legend Club, Milan, Italy
- Ven Giu 18 2021Tiziano Ferro
San Siro, Milan, Italy
- Ven Giu 18 2021N.A.I.P.
Ride, Milan, Italy
- Ven Giu 18 2021Pancake Drawer, Latente
Medea Cafè, Vaprio D'Adda, Italy
- Sab Giu 19 2021Tiziano Ferro
San Siro, Milan, Italy
- Sab Giu 19 2021Tropea
Circolo Magnolia, Segrate, Italy
- Sab Giu 19 2021Even Sons & Odd Music
Spazio Epoca, Milan, Italy
- Dom Giu 20 2021Paolo Fresu, Daniele Di Bonaventura
Area Meli, Milan, Italy
- Lun Giu 21 2021Edoardo Bennato
Castello Sforzesco, Milan, Italy
- Mer Giu 23 2021Emma
Carroponte, Sesto San Giovanni, Italy
- Mer Giu 23 2021Generic Animal
La Triennale Di Milano, Milan, Italy
- Mer Giu 23 2021Roberto Angelini
Parco Tittoni, Desio, Italy
- Mer Giu 23 2021Francesco Sacco
Arci Bellezza, Milan, Italy
- Gio Giu 24 2021atwood (IT)
Legend Club, Milan, Italy
- Ven Giu 25 2021Emanuel fichera
Rock 'n' Roll Milano, Milan, Italy
- Ven Giu 25 2021Punkreas
Parco Tittoni, Desio, Italy
- Ven Giu 25 2021Linecheck 2021
BASE Milano, Milan, Italy
- Ven Giu 25 2021Luciano Macchia crooner
Spank Osteria della Birra, Milan, Italy
- Ven Giu 25 2021Roberto Fonseca
Piano City Milano - House concert, Milan, Italy
- Sab Giu 26 2021Foma Fomic
Villa Pallavicini, Milan, Italy
- Sab Giu 26 2021joan thiele
Castello Sforzesco, Milan, Italy
- Sab Giu 26 2021Linecheck 2021
BASE Milano, Milan, Italy
- Sab Giu 26 2021Piano City 2021
Milan, Italy
- Dom Giu 27 2021Linecheck 2021
BASE Milano, Milan, Italy
- Lun Giu 28 2021Vasco Brondi
Castello Sforzesco, Milan, Italy
- Mer Giu 30 2021Tempus Fugit Percussion Ensemble, Annie Barbazza, Lino Capra Vaccina
Politecnico Di Milano, Milan, Italy
- Gio Lug 01 2021Milky Chance
Circolo Magnolia, Segrate, Italy
- Gio Lug 01 2021Food Ensemble
Apollo, Milan, Italy
- Gio Lug 01 2021Mecna
Carroponte, Sesto San Giovanni, Italy
- Ven Lug 02 2021Cato (Ita)
Cascina Martesana, Milan, Italy
- Ven Lug 02 2021Paolo Fresu, Bebo Ferra, Paolino Dalla Porta, Stefano Bagnoli
Palazzo Reale, Milan, Italy
- Ven Lug 02 2021Mecna
Carroponte, Sesto San Giovanni, Italy
- Ven Lug 02 2021Methedras
Legend Club, Milan, Italy
- Ven Lug 02 2021James Meadow
RED Feltrinelli, Milan, Italy
- Sab Lug 03 2021TECH C
Radio RTM Electronic Music, Milan, Italy
- Dom Lug 04 2021Note Noire Quartet
Seregno Jazz Festival, Seregno, Italy
- Dom Lug 04 2021Tiziana Tosca donati
Spazio Nino Rancilio - Fraz. Villapia Parabiago, Milan, Italy
- Mar Lug 06 2021COMA_COSE
Carroponte, Milan, Italy
- Mer Lug 07 2021COMA_COSE
Carroponte, Milan, Italy
- Mer Lug 07 2021Thom Chacon
La Feltrinelli - Viale Pasubio, Milan, Italy
- Gio Lug 08 2021Thom Yorke
Lorenzini District, Milan, Italy
- Gio Lug 08 2021Cara Calma
Circolo Magnolia, Segrate, Italy
- Ven Lug 09 2021Fabrizio Moro
Carroponte, Sesto San Giovanni, Italy
- Lun Lug 12 2021Fat Freddy's Drop
Circolo Magnolia, Segrate, Italy
- Lun Lug 12 2021Black Country, New Road
Magnolia Grand Theatre, Segrate, Italy
- Mar Lug 13 2021Ketama126
Parco Esposizioni Novegro, Segrate, Italy
- Mer Lug 14 2021fabio fasano
Gate Milano, Milan, Italy
- Mer Lug 14 2021The Steel Woods
Legend Club, Milan, Italy
- Mer Lug 14 2021Davide Shorty
Castello Sforzesco, Milan, Italy
- Gio Lug 15 2021Missey
Mare Culturale Urbano, Milan, Italy
- Ven Lug 16 2021Nek
Carroponte, Sesto San Giovanni, Italy
- Dom Lug 18 2021Bugo
Circolo Magnolia, Segrate, Italy
- Lun Lug 19 2021Groundation
Circolo Magnolia, Segrate, Italy
- Mar Lug 20 2021Ariete
Carroponte, Sesto San Giovanni, Italy
- Mer Lug 21 2021Colapesce, Dimartino
Castello Sforzesco, Milan, Italy
- Mer Lug 21 2021Finaz
Parco Tittoni, Desio, Italy
- Gio Lug 22 2021Dardust
Carroponte, Sesto San Giovanni, Italy
- Gio Lug 22 2021Dropshard, Chrysarmonia, Diraxy
Legend Club, Milan, Italy
- Ven Lug 23 2021Mamacita Festival 2021
Ippodromo Snai San Siro, Milan, Italy
- Ven Lug 23 2021Roommates (IT)
Legend Club, Milan, Italy
- Sab Lug 24 2021Il Legend Siamo Noi Festival 2021
Legend Club, Milan, Italy
- Sab Lug 24 2021Dario Napoli
Spirit de Milan, Milan, Italy
- Sab Lug 24 2021Hugo Kant
Milan, Italy
- Dom Lug 25 2021Youth of Today
Legend Club, Milan, Italy
- Mar Lug 27 2021Philip H. Anselmo & The Illegals
Circolo Magnolia, Segrate, Italy
- Mar Lug 27 - 01 2021Nextones 2021
Crevoladossola, Italy
- Gio Lug 29 2021Venerus
Castello Sforzesco, Milan, Italy
- Ven Lug 30 2021Fast Animals and Slow Kids
Circolo Magnolia, Segrate, Italy
- Ven Lug 30 2021Iosonouncane
Castello Sforzesco, Milan, Italy
- Sab Lug 31 2021Emanuel fichera
Rock 'n' Roll Milano, Milan, Italy
- Sab Lug 31 2021Mellow Mood
Circolo Magnolia, Segrate, Italy
- Sab Lug 31 2021False Memories
Legend Club, Milan, Italy
- Sab Lug 31 2021Kalidia
Legend Club, Milan, Italy
- Gio Ago 05 2021Uncle Bard & The Dirty Bastards
Parco Tittoni, Desio, Italy
- Ven Ago 06 2021Clutch
Circolo Magnolia, Segrate, Italy
- Ven Ago 13 2021Cristina D'Avena, fabiofasano99
Rock 'n' Roll Milano, Milan, Italy
- Gio Ago 19 2021Omar Pedrini
Castello Sforzesco, Milan, Italy
- Dom Ago 22 2021Joey Cape
Carroponte, Sesto San Giovanni, Italy
- Mar Ago 24 2021FootballRock 2021
Arena Civica Gianni Brera - Virtuale, Milan, Italy
- Mer Ago 25 2021Tre Allegri Ragazzi Morti
ESTATE SFORZESCA, Milan, Italy
- Gio Ago 26 2021Tour Music Fest 2021
Milan, Italy
- Ven Ago 27 2021Tour Music Fest 2021
Milan, Italy
- Mar Ago 31 2021The Spleen Orchestra
Parco Tittoni, Desio, Italy
- Mer Set 01 2021Matthew Lee
Castello Sforzesco, Milan, Italy
- Gio Set 02 2021Snarky Puppy
Circolo Magnolia, Segrate, Italy
- Ven Set 03 2021Tash Sultana
Circolo Magnolia, Segrate, Italy
- Ven Set 03 2021Ghemon
Circolo Magnolia, Segrate, Italy
- Ven Set 03 2021Nanowar Of Steel
Parco Tittoni, Desio, Italy
- Sab Set 04 2021AlteriA
Paderno Dugnano, Milan, Italy
- Sab Set 04 2021Six Impossible Things
Il Vagone Bar Sociale, Milan, Italy
- Dom Set 05 2021Ruggero de I Timidi
Carroponte, Sesto San Giovanni, Italy
- Mer Set 08 2021Max Gazzè
Carroponte, Sesto San Giovanni, Italy
- Gio Set 09 2021Niccolo Fabi
Circolo Magnolia, Segrate, Italy
- Sab Set 11 2021Visions of Atlantis
Legend Club, Milan, Italy
- Sab Set 11 2021Festival delle Abilità 2021
Parco Biblioteca di Chiesa Rossa, Milan, Italy
- Lun Set 13 2021Sfera Ebbasta
Mediolanum Forum, Assago, Italy
- Mar Set 14 2021Sfera Ebbasta
Mediolanum Forum, Assago, Italy
- Gio Set 16 2021The Howl & The Hum
Biko, Milan, Italy
- Sab Set 18 2021Selofan
Legend Club, Milan, Italy
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