Hey What è il tredicesimo album dei Low in ventisette anni, e il terzo con il produttore BJ Burton.

Il nuovo lavoro discografico di Alan Sparhawk e Mimi Parker, in uscita il 10 settembre 2021 su Sub Pop Records, vede il gruppo concentrato sulla sua musica, rimanendo fuori dalla mischia, e mantenendo la sua fede nel trovare nuovi modi per esprimere la discordia e la gioia di essere vivi e nel trasformare la dualità dell’esistenza in inni da condividere.

La copertina minimalista di Hey What è stata disegnata dall’artista multidisciplinare britannico Peter Liversidge.

Hey What segue Double Negative del 2018, uno degli album acclamato dal pubblico e dalla critica.

Con l’uscita del nuovo album, i Low hanno annunciato un tour mondiale di 30 date che partirà a marzo 2022 in Nord America e, successivamente, a maggio in Regno Unito e Europa.

I Low di Alan Sparhawk e Mimi Parker saranno in Italia per un solo concerto al Teatro Duse di Bologna il 12 maggio 2022.

Days Like These è il primo singolo e video estratto dal nuovo album Hey What. (La redazione)