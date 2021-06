Per i poco informati il Black Lives Matters (letteralmente “Le vite nere contano“) è un movimento sociale e politico internazionale nato nel 2013 negli Stati Uniti, su iniziativa di attivisti afroamericani, per combattere il razzismo.

Sono tante le iniziative organizzate dal #BlackLivesMatter in questi anni per protestare contro il trattamento spesso brutale e violento delle autorità americane nei confronti della popolazione afroamericana. È il caso per esempio di ricordare la forte contestazione del 2020 in seguito alla morte di George Floyd che ha portato nuovamente all’attenzione dei media di tutto il mondo il movimento.

Da quando sono iniziati gli Europei di calcio 2020 (purtroppo li stiamo giocando con un anno di ritardo) i giocatori di alcune nazionali come per esempio Belgio, Inghilterra e Galles si sono sempre inginocchiati in segno di solidarietà al movimento Black Lives Matter, mentre altri – vedi i calciatori italiani – non hanno mai manifestato un atteggiamento univoco e chiaro circa questo semplice quanto encomiabile gesto di fratellanza.

Venerdì 2 luglio 2021, alle ore 21, si giocheranno all’Allianz Arena di Monaco i quarti di finale tra Belgio e Italia, ovvero tra coloro che si sono sempre inginocchiati e quelli invece che hanno manifestato un atteggiamento ambiguo.

Ora in occasione del big match tra Belgio e Italia, la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) interviene in merito con una nota ufficiale diffusa dal quotidiano La Repubblica che riportiamo di seguito.

“Come ha spiegato Chiellini, la squadra si inginocchierà per solidarietà con gli avversari, non per la campagna in sé, che non condividiamo. I giocatori austriaci non si sono inginocchiati e i nostri sono rimasti in piedi. Se quelli del Belgio lo faranno, anche i nostri saranno solidali con loro”. La Repubblica, 28 giugno 2021

Al di là di ogni sterile polemica, ci è sembrato giusto condividere ancora una volta questa nostra playlist dal titolo 10 canzoni contro il razzismo per ribadire, anche in questa occasione, la nostra ostinata solidarietà (e di tantissimi altri italiani) con il Black Lives Matter. Per il resto, buon ascolto e, naturalmente, forza azzurri! (La redazione)