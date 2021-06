The Golden Casket è il settimo album in studio della formazione indie rock americana Modest Mouse capitanata da Isaac Brock.

Prodotto da Dave Sardy e Jacknife Lee a Los Angeles e pubblicato il 25 giugno 2021 da Epic Records, The Golden Casket segna un nuovo capitolo per la band di Washington.

The Golden Casket è un disco che tra speranza e disperazione affronta temi come il deterioramento della psiche umana, la tecnologia moderna, la paternità.

Le dodici tracce mutano in continuazione, dal punk alla sperimentazione, subendo cambi di rotta e sbalzi d’umore, rispecchiando in qualche modo i conflitti interiori di Brock.

Da oltre vent’anni icona indie e filosofo rock, Isaac Brock descrive nelle sue tracce i cambiamenti del mondo, osservando il degrado della natura dai finestrini del suo van.

Con questo ultimo disco, Brock si intrufola nella mente umana esplorando i mutamenti psichici attraverso il vetro dello schermo dello smartphone.

Di tutti gli album dei Modest Mouse, caratterizzati da un mix di esplosioni rabbiose e malinconia, questo è in un certo senso il più positivo: proprio come suggerisce il titolo, siamo tutti alla ricerca della strada per lo scrigno d’oro e questo è il percorso che Brock ha intrapreso.

«Penso che nulla stia diventando più facile per nessuno, ma penso anche che bisogna guardare in faccia la realtà e cercare la via per far quadrare le cose». Isaac Brock a NME

Anche nei suoi tratti più aggressivi e cupi, “The Golden Casket” è alla ricerca della luce. Infatti, sia quando canta delle onde elettromagnetiche generate dalla tecnologia che ci circonda, sia quando racconta di portare i figli a fare una passeggiata, The Golden Casket è un invito all’armonia – tra natura e tecnologia, progresso e autoconservazione, speranza e sano scetticismo – in un mondo che sembra aver perso ogni senso.

L’album è stato anticipato dal singolo We Are Between, di cui è disponibile il videoclip ufficiale. (La redazione)