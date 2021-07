I Big Red Machine, ovvero Justin Vernon (Bon Iver) e Aaron Dessner (The National), pubblicheranno un nuovo album dal titolo How Long Do You Think It’s Gonna Last?

Al disco hanno partecipato Taylor Swift, Sharon Van Etten, Anais Mitchell dei Bonny Light Horseman, i Fleet Foxes e molti altri artisti.

Ad anticipare il nuovo lavoro discografico di arrivano i primi due singoli: The Ghost of Cincinnati e Latter Days, quest’ultimo è stato scritto proprio appositamente per la voce di Anais Mitchell, un brano che parla di infanzia e nostalgia, di un periodo della vita che arriva prima della perdita dell’innocenza.

How Long Do You Think It’s Gonna Last? uscirà il 27 agosto 2021 per Jagjaguwar e 37d03d, la personalissima label di Aaron Dessner. (La redazione)