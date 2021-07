Dal 16 luglio al 28 agosto si svolgerà la XVII edizione di Bari in Jazz, una delle più importanti e vitali manifestazioni estive pugliesi.

“Quello che proponiamo quest’anno vuol essere un festival colto e leggero al tempo stesso, dai toni ricercati, che unisce la musica con le arti in senso lato, per promuovere la cultura. Per questa ragione tra gli eventi in programma in questa XVII Edizione sono previsti non solo concerti live, ma anche mostre d’arte e film d’autore.”

Koblan Amissah, direttore artistico.