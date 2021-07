L’11 giugno 2021 è uscita – sempre per Sub Pop – l’edizione rimasterizzata di Oh, Inverted World, l’album d’esordio del 2001 degli Shins che ha sconvolto il panorama indie-rock.

In questa nuova versione i brani del disco prendono una nuova vita grazie alla masterizzazione di Bob Ludwig e sotto l’occhio vigile del leader della band James Mercer.

La nuova copertina di questa edizione di Oh, Inverted World presenta uno schema di colori “invertito” e include un libretto pieno di foto d’epoca, testi scritti a mano, note di copertina e altro.

La musica di Oh, Inverted World è ovviamente essenziale, e questa rimasterizzazione lo rende veramente l’album che Mercer ha sempre voluto che fosse. Mai soddisfatto abbastanza del suono dell’originale, Mercer ha colto l’occasione del 20° anniversario del disco per mettere finalmente e letteralmente le cose in chiaro.

E il risultato è stellare: ottimo per i nuovi fan e degno di attenzione per coloro che se ne sono innamorati all’inizio. Di seguito è possibile ascoltare via Bandcamp la versione originale di Oh, Inverted World. (La redazione)