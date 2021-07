La giovane artista di Atlanta, Georgia, Faye Webster è una delle più dotate e promettenti voci della nuova scena indie americana, capace di inserire nei suoi perfetti brani dal gusto pop rock, vicino al country e all’americana, con arrangiamenti per archi e fiati dal piglio avanguardistico non distanti da jazz e r&b.

I Know I’m Funny haha, quarto album della talentuosa cantautrice statunitense, arriva dopo l’ottimo Atlanta Millionaires Club del 2019.

Pubblicato il 25 giugno 2021 da Secretly Canadian, I Know I’m Funny haha è stato prodotto da Drew Vandenberg (noto per il lavoro con Deerhunter, Of Montreal e Kishi Bashi) e registrato con una band che comprende musicisti del livello di Harold Brown (batteria), Bryan Howard (basso), Nic Rosen (tastiere) e Matt “Pistol” Stoessel (chitarra). (La redazione)